Caetano perde espaço no Corinthians e não descarta saída

O Corinthians não deve mais trazer novas contratações neste momento da temporada, mas não descarta saídas neste momento. Como é o caso do zagueiro Caetano. O defensor, que iniciou o ano no time titular, perdeu espaço com a chegada de António Oliveira e pode mudar de ares nos próximos meses.

O zagueiro enfrenta forte concorrência em seu setor e não descarta trocar de clube para ganhar mais tempo dentro de campo. Há uma brecha que os clubes possam trazer novos jogadores até o dia 19 de abril, mas apenas de atletas que estão disputando os Estaduais. Como o jogador atuou no Campeonato Paulista, ele pode se transferir ainda neste mês.

Titular no início de temporada com Mano Menezes, o zagueiro passou a ficar fora até mesmo das listas de relacionados com o técnico português. Aos 24 anos, ele não foi para os jogos contra São Bernardo e Racing-URU. Aliás, com António Oliveira, ele disputou apenas quatro partidas e viu a concorrência aumentar após a chegada de Cacá. A dupla titular segue sendo Félix Torres e Gustavo Henrique.

A ausência nos dois últimos jogos oficiais despertou a atenção do estafe de Caetano, que monitora a situação e avalia uma mudança de rumo no segundo semestre. Contudo, não está descartada uma transferência até o dia 19 de abril, quando a brecha da janela de transferência se encerra.

Enquanto não recebe ofertas, Caetano segue à disposição de António Oliveira. O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

