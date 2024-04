Palmeiras se torna tricampeão após 90 anos e mira marca inédita

Palmeiras se tornou tricampeão Paulista - (crédito: FABIO MENOTTI) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (07), no Allianz Parque, e conquistou o Campeonato Paulista. Mais do que o título, o Verdão quebrou um tabu de 90 anos e venceu o Estadual por três anos seguidos. O feito só havia acontecido uma vez na história do clube.

O Verdão conquistou seu primeiro tricampeonato na década de 30. Sob o comando de Humberto Cabelli, o Alviverde conquistou o título de 1932 sem perder nem um jogo sequer. O clube levou a taça pela segunda vez em 1933. Por fim, nos últimos meses do técnico uruguaio no comando do Palmeiras, a equipe conseguiu vencer novamente o Estadual em 1934.

Agora, o Palmeiras repetiu o feito, já que em 2023 bateu o Água Santa após perder por 2 a 1 no jogo de ida e conseguir virar por 4 a 0 no Allianz Parque. Em 2022, conseguiu derrotar o São Paulo em uma das grandes viradas da história do torneio. O Alviverde perdeu a primeira partida por 3 a 1, no Morumbi, mas conseguiu reverter também por 4 a 0, diante de sua torcida. Agora, conseguiu o tricampeonato em cima do Santos.

Com o tricampeonato, o Verdão se aproximou ainda mais do Corinthians no ranking de maiores vencedores do Paulistão. Este foi o 26º troféu conquistado pelo Palmeiras no campeonato estadual, que fica atrás apenas do rival, com 30 taças.

Palmeiras pode ser o primeiro grande do Estado a ser tetracampeão

Agora, o Palmeiras tenta uma nova façanha, que nenhum rival conseguiu antes: um tetracampeonato. Aliás, o feito foi realizado uma única vez no Paulistão, quando o Paulistano faturou os títulos de 1916, 1917, 1918 e 1919. O clube não tem mais uma equipe profissional de futebol, mas ainda se orgulha do feito.

