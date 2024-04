O recordista Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras?

Um dois, três... Dez. Abel Ferreira campeão mais uma vez - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Abel Ferreira, com o terceiro Paulistão seguido, obtido após o triunfo por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (7/4) se torna o técnico com mais títulos no Palmeiras. Dessa forma, empata com o lendário Osvaldo Brandão. Dez taças levantadas. Mas isso com apenas quatro temporadas no Verdão. Dessa forma, uma das questões levantadas no Programa Terrabolistas desta segunda-feira: afinal, o português, é, por direito, o maior comandante palmeirense?

“Sim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Está bem dos acima dos outros” disse Aline Küller.

Todos da bancada tiveram opiniões semelhantes.

“Sem dúvida. E ele valoriza as marcas que conquista. Faz questão de celebrá-las”, disse Isabela Labate, uma das convidadas da semana do Terrabolistas, que teve a opinão concluída por Aline Küller, com dois exemplos:

“Um foi ontem, na final. Ele e Endrick foram os que mais comemoraram. E sabem que o Abel tem como foto destacada não um titulo, mas o vice-campeonato Mundial com o Palmeiras?

Abel Ferreira surreal

Barbara Maia, outra convidada da semana do programa, exalta o trabalho do treinador dentro e fora de campo:

“Abel é surreal, incontestável. Capaz de mudar o time. Nesta final contra o Santos, depois do jogo de ida com derrota na Vila, havia dúvidas de seu sucesso. De que conseguiria, pela terceira vez seguida, reverter um resultado ruim no primeiro jogo e levar o título na volta. Mas Abel mudou o time. Afinal, saiu o esquema de três zagueiros, entrou com Lázaro, passando a ter três atacantes e o time responde. Abel é excelente. Muitos falam que ele polemiza. Mas muitos esquecem as outras coisas, mesmo fora de campo. Teve o jogo com o Novorizontino que teve a campanha “Somos sociedade”. Ele fez todos os jogadores assinarem as camisas para doação à causa. Tem muita coisa que ele faz de interessante que pouco se fala”.

Dario Vasconcelos assinou embaixo. Mas fez uma brincadeira.

“Não há duvida. Abel é o maior e melhor técnico do Palmeiras. Por esse motivo, já deu, Abe! Bem que ele poderia deixar o Verdão junto com o Endrick, que vai para o Real Madrid. Assim, equilibraria mais as disputas e daria chance aos outros paulistas de conseguirem um título estadual. Afinal, já está chato”, disse Dario, que é corintiano.

