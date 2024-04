Cebolinha rasga elogios para Tite e alfineta ex-técnicos do Flamengo: ‘Não tiveram honestidade’

Flamengo é campeão do Campeonato Carioca de 2024 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo é campeão do Campeonato Carioca de 2024 e deve muito para Everton Cebolinha. O atacante rubro-negro marcou gols decisivos no decorrer do Estadual e tem sido um dos destaques do time neste começo de temporada.

Cebolinha elogia Tite após título do Flamengo

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. Depois do jogo, Everton Cebolinha concedeu uma entrevista e rasgou elogios para Tite. O atacante, além disso, também aproveitou para alfinetar os últimos técnicos que passaram pelo clube. Na visão do camisa 11, faltou honestidade e transparência para outros treinadores rubro-negros.

“Tite tem batido na tecla da confiança. Talvez tenha algo que tenha faltado com outros treinadores, que não tiveram honestidade de vir falar comigo sobre jogar. Com ele foi diferente, ele me deu confiança. Graças a Deus, saímos com o título”, afirmou Cebolinha.

Depois da chegada de Tite, Everton Cebolinha se tornou titular absoluto e peça imprescindível no Flamengo. O atacante, dessa forma, é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024. O atacante já marcou três gols e deu duas assistências nesta temporada.

Aliás, o Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (10/04), diante do Palestino, às 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória na competição.

