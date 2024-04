Alvo do Vasco, Martínez, do América, se aproxima do Fortaleza

Martínez, alvo do Vasco, foi um dos principais atletas do América em 23 - (crédito: Foto: Mourão Panda/ América) Jogada10 Jogada10

O volante Emmanuel Martínez, do América-MG, está cada vez mais próximo do Fortaleza. Alvo do Vasco, o clube mineiro recusou proposta de empréstimo do Cruz-Maltino.

Segundo o Jogada10 apurou, o América só se interessa por vender o atleta, já que essa também é a vontade do próprio Martínez. O filho do argentino havia, enfim, se adaptado a Belo Horizonte, e, por isso, o jogador não queria sair até dezembro para depois voltar.

O América, por sua vez, através de seu presidente Marcos Salum, quer recompensa financeira pelo jogador, que tem contrato até o fim de 2025. O Coelho pagou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões à época) pela contratação do meia, ex-Barcelona-EQU, em agosto de 2022. A pedida por sua liberação é de 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões no câmbio atual).

Cruzeiro, Bahia e São Paulo eram outros interessados no atleta. O J10 apurou que a primeira proposta do Fortaleza também havia sido por empréstimo. Após recusa do time mineiro, os cearenses ofereceram um acordo pela compra de Martínez.

Com dinheiro apertado nesta ‘mini-janela’ nacional de abril, o Vasco mantém como prioridade o também volante Marlon Freitas. A negociação com o Botafogo, porém, ainda está em andamento.

Martínez foi dos principais jogadores do América em 2023, tendo atuado, assim, em 62 partidas. Ele contribuiu com um gol e nove assistências ao longo da temporada, sem conseguir, porém, evitar o rebaixamento do Coelho à Série B.

