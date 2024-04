Léo Ortiz comenta sobre expectativa por estrear no Flamengo: ‘Estou ansioso’

Léo Ortiz fala após título do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e um dos principais reforços do Flamengo para 2024. No entanto, ele ainda não realizou sua estreia pelo clube. O zagueiro vem sendo relacionado para os últimos jogos da temporada, mas tem permanecido no banco de reservas.

No último domingo (07/04), Léo Ortiz esteve entre os 23 relacionados para partida entre Flamengo e Nova Iguaçu, mas novamente não entrou em campo. O zagueiro, dessa forma, concedeu uma entrevista depois do título do Campeonato Carioca e comentou sobre sua ansiedade por estrear no clube.

Léo Ortiz fala sobre expectativa por estrear no Flamengo

“Ansioso por poder entrar no Maracanã agora vestindo a camisa do Flamengo, com toda essa torcida nos apoiando. Já deu para sentir o calor do banco, mas estou realmente ansioso para estar em campo. É aquela ansiedade boa de poder fazer o que eu mais gosto”, afirmou Léo Ortiz

“O time estava realmente muito ajeitado na parte final do Campeonato Carioca. Talvez não fosse o momento, mas tenho certeza que no momento certo vai acontecer a estreia, e eu estarei pronto para dar conta do recado, como venho fazendo no dia a dia”, completou Léo Ortiz.

Léo Ortiz custou 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões) aos cofres rubro-negros e chegou para brigar por posição no clube. No entanto, Fabrício Bruno e Léo Pereira atualmente vivem momentos especiais no Rio de Janeiro. Afinal, ambos vêm protagonizando atuações sólidas nesta temporada e não sofreram nenhum gol no Campeonato Carioca. Tite sempre prezou muito pela solidez defensiva em seus trabalhos e vem conseguindo montar um sistema sólido em 2024.

O Flamengo agora disputa jogos decisivos pela Libertadores, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. A tendência, dessa forma, é que Léo Ortiz seja utilizado e consiga adquirir sequência dentro de campo. O zagueiro tem contrato no clube até dezembro de 2028 e é muito bem avaliado por Tite.

