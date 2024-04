Real Madrid x Manchester City: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira, Real Madrid e Manchester City abrem a fase de quartas de final da UEFA Champions League. O duelo será no Estádio Santiago Bernabéu, na cidade de Madrid. A bola rola a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Real Madrid?

Sem jogar desde o último dia 31, o Real Madrid teve muito tempo para pensar e projetar o seu encontro com o Manchester City. Internamente, os jogadores acreditam que a partida dentro de casa será fundamental para definir o confronto. Diferente da última temporada, a ideia do Merengue é buscar o triunfo e viajar de forma ‘confortável’ para aguentar a pressão de Guardiola e cia no Etihad Stadium.

Como chega o Manchester City?

Se o Real Madrid não atuou nos últimos dias, o Manchester City viveu uma maratona de jogos decisivos. Na briga pelo título da Premier League, Pep Guardiola tentou equilibrar um pouco o seu elenco para chegar bem fisicamente na Espanha. Mesmo fora de casa, a expectativa é o desempenho do sistema ofensivo. Nos últimos dois jogos pela campeonato inglês, o time comandado por Pep Guardiola balançou a rede oito vezes.

Tira-teima

Esta será a terceira temporada seguida que os dois clubes se encontram pela Champions League. No primeiro encontro, na semifinal de 2022, o Real Madrid avançou de forma heroica. Após ser derrotado na ida (4 x 3), o time espanhol conseguiu uma reação inesperada no Bernabéu e avançou. No segundo e último encontro, o Manchester não tomou conhecimento e atropelou.

Real Madrid x Manchester City

Quartas de final da UEFA Champions League

Data e horário: terça-feira, 09/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

Onde assistir: TNT Sports e SBT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.