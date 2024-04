Cruzeiro mira contratação de outro argentino para a vaga de Larcamón

Cruzeiro avalia novos nomes para assumir o time - (crédito: Foto: Rodrigo Buendia/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Após demitir o técnico Nicolás Larcamón, na tarde desta segunda-feira (8), o Cruzeiro já tem em mente o primeiro nome da lista. Trata-se de Luis Zubeldía, outro argentino.

O treinador está atualmente sem clube desde dezembro de 2023, quando deixou a LDU, do Equador. O técnico, aliás, ganhou notoriedade ao conquistar a Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza. Além disso, Zubéldía foi campeão do Campeonato Equatoriano pela LDU.

O argentino de 41 anos foi especulado recentemente no São Paulo com a saída de Dorival Júnior. O negócio, todavia, não avançou.

Além da LDU, Luis tem passagens em outros grandes clubes, como Barcelona de Guayaquil, Racing, Cerro Porteño e Lanús.

Zubeldia foi atleta profissional, mas encerrou a carreira de maneira precoce após grave lesão, quando tinha apenas 23 anos. Pouco depois se tornou treinador e chegou a ser o técnico mais jovem entre os clubes de elite do futebol argentino.

Cruzeiro demite Larcamón

Após a perda do título mineiro para o Atlético, na tarde do último domingo, o Cruzeiro decidiu demitir o técnico Nicolás Larcamón. Ele não resistiu à derrota para o rival por 3 a 1 e deixa o clube. Ele tinha contrato até dezembro de 2025 com a Raposa.

Larcamón chegou ao Cruzeiro no início da temporada para comandar o time nas competições. Pesaram contra o rendimento nas finais do Campeonato Mineiro, além da participação da Raposa na Copa do Brasil, eliminado na primeira fase para o Sousa-PB.

