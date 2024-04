Braz afirma que Flamengo não tem relação com desfalque de Carlinhos

Flamengo é campeão do Campeonato Carioca de 2024 - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10) Jogada10 Jogada10

No último domingo (07/04), Carlinhos se tornou desfalque do Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. No entanto, sua ausência não teve qualquer relação com Flamengo. O atacante sentiu dores na coxa direita e precisou ser cortado da decisão.

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. Marcos Braz concedeu uma entrevista depois da final e comentou sobre Carlinhos. O dirigente rubro-negro, dessa forma, afirmou que não houve qualquer interferência do clube na ausência do atacante.

Chegada de Carlinhos ao Flamengo

“Acredito que isso (lesão) não vai ser nenhum tipo de problema. Quero deixar claro, que isso não teve nenhum tipo de relação com a contratação dele. É um rapaz profissional. O Flamengo jamais faria qualquer tipo de pedido ou solicitação para que ele não jogasse esse jogo”, afirmou Marcos Braz.

“O Carlinhos vai se apresentar nesta segunda. Eu tentei falar com ele no final do jogo, mas não o encontrei. Tinha muita gente e também era momento de comemorar. Mas vou entrar em contato”, completou Marcos Braz.

Carlinhos é o quarto reforço do Flamengo para 2024. O atacante atraiu interesse de outros clubes brasileiros, mas optou por permanecer no Rio de Janeiro. Além do centroavante, os dirigentes rubro-negros também acertaram com Léo Ortiz, Viña e De La Cruz para sequência da temporada.

