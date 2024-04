Flamengo anuncia contratação de Carlinhos - (crédito: Foto: Divulgação/ CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Carlinhos nas redes sociais. O atacante se apresentou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (08/04) e realizou seu primeiro treinamento com os jogadores rubro-negros. O contrato do centroavante no clube é válido até dezembro de 2026.

CARLINHOS CHEGOU! ?????? O vice-artilheiro do Campeonato Carioca é do Flamengo. Carlinhos assinou contrato até dezembro de 2026. Toda sorte do mundo ao centroavante com o Manto Sagrado! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/FwcYU2UP5y — Flamengo (@Flamengo) April 8, 2024

O Flamengo desembolsou R$ 3,2 milhões pela contratação de Carlinhos. O atacante, dessa forma, é a quarta contratação do clube para 2024. Além do centroavante, os dirigentes rubro-negros também acertaram com Léo Ortiz, Viña e De La Cruz neste começo de temporada.

