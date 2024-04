Inter de Milão marca nos acréscimos e vence a Udinese

Pavard, de laranja (camisa 28) tenta a cabeçada no duelo da sua Inter contra a Udinese - (crédito: Foto: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (8/4), no Bluenergy Stadium, em Udini, a Inter de Milão venceu a Udinese por 2 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do campeonato italiano. Samardzic anotou para o time da casa. Enquanto isso, Çalhanoglu e Frattesi anotaram para a Internazionale.

Com o resultado a Inter de Milão chega aos 82 pontos e abre 14 de vantagem ao Milan, o vice-líder do scudetto. A Udinese está na 14ª colocação, com 28 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Primeiro tempo

Líder da competição, a Inter de Milão foi para o ataque e pressionou a Udinese em busca do seu primeiro gol para ter mais tranquilidade na construção do placar. Porém, o volume de jogo não foi convertido dentro da rede.

O time da casa, mesmo com uma postura mais retraída, conseguiu abrir o placar em lance acidental. Samardzic chutou fraco de fora da área, a bola desviou na zaga e Sommer apenas observou a finalização morrer no fundo da rede.

Segundo tempo

Na etapa final, a Inter de Milão voltou com uma pressão mais consistente e, logo de cara, teve um gol anulado do brasileiro Carlos Augusto. Ao completar o cruzamento para a rede, o jogador estava em posição irregular.

De tanto insistir, o prêmio veio aos 10 minutos. O goleiro Okoye acertou um soco em Thurram ao dividir uma bola e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Çalhanoglu bateu no canto esquerdo e deixou tudo igual.

Empolgada pelo gol, a Inter de Milão permaneceu em cima para tentar a virada. Mesmo com algumas chances criadas, a equipe de Inzaghi não aproveitava para decretar a vitória.

Virada da Inter de Milão

Nos acréscimos do jogo, quando o empate parecia certo, a Inter de Milão conseguiu o seu gol. Laurato chutou de fora da área, a bola pegou na trave e Frattesi só empurrou.

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan 3×0 Lecce

Roma 1×0 Lazio

Empoli 3×2 Torino

Domingo (7/4)

Frosinone 0x0 Bologna

Monza 2×4 Napoli

Verona 1×2 Genoa

Cagliari 2×1 Atalanta

Juventus 1×0 Fiorentina

Segunda-feira (8/4)

Udinese x Inter de Milão

