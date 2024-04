Jogadoras da Seleção veem o eclipse solar nos Estados Unidos

Seleção Brasileira assiste ao eclipse solar total em Ohio nesta segunda-feira (8) - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Jogada10 Jogada10

As jogadoras da Seleção Brasileira feminina tiveram uma experiência única durante sua estada em Columbus, Ohio (EUA), nesta segunda-feira (8). Enquanto se preparavam para enfrentar o Japão na terça-feira (9), às 17h (de Brasília) no Estádio Lower.com, pela disputa do terceiro lugar da SheBelieves Cup, a delegação testemunhou um eclipse solar total.

O fenômeno astronômico ocorreu por volta das 15h (horário local), antes do treinamento da equipe. As jogadoras puderam observar o evento que, segundo registros históricos, não ocorria de forma total desde 1806. O próximo eclipse solar total na cidade está previsto para acontecer daqui a mais de sete décadas, em 2099.

“Foi uma experiência incrível ter presenciado o Eclipse Solar pela primeira vez, ainda mais por estar junto à seleção. Não é todo mundo que tem uma oportunidade como a que tivemos hoje. Fico feliz de ter visto e presenciado um fenômeno como esse”, disse Angelina.

Para garantir a segurança das atletas durante a observação do eclipse, foram distribuídos óculos de proteção, permitindo que observassem o fenômeno de forma segura.

“Foi a primeira vez que assisti ao eclipse solar. Para mim, foi um momento bem divertido e energético. Pude trazer consciência para aquele momento, mentalizar coisas positivas e agradecer pelo agora, ainda mais presenciando esse fenômeno com a Seleção e com as minhas companheiras.”, contou Fê Palermo.

A Seleção, por fim, realizou o último treino nesta segunda-feira (8), às 15h30, já no palco da partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.