Flamengo domina seleção, e Arrascaeta é eleito o craque do Cariocão

Campeão estadual, o Flamengo dominou a seleção do Campeonato Carioca 2024. Nesta segunda-feira, em cerimônia realizada num hotel da Zona Oeste da cidade, o Rubro-Negro recebeu homenagem pelo título conquistado sobre o Nova Iguaçu no último domingo.

Com campanha incontestável, o Flamengo levou seu 38º título do Cariocão de maneira invicta. Foram 15 jogos, 11 vitórias e quatro empates, com 29 gols marcados e apenas um sofrido. Dessa forma, o clube teve oito atletas na seleção da competição.

Assim, a escalação ficou com: Agustín Rossi (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo); Fabrício Bruno (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Lucas Piton (Vasco); Erick Pulgar (Flamengo), Nico de la Cruz (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); Bill (Nova Iguaçu), Pedro (Flamengo) e Carlinhos (Nova Iguaçu).

“Estamos muito felizes com este título carioca. Sabemos da importância que é vencer este torneio, de começar o ano ganhando. Começar o ano ganhando é importante para nós, jogadores, mas também para a comissão técnica e para torcida. O Flamengo tem um grupo de muita qualidade e este título dá muita confiança para a temporada”, afirmou Pedro na chegada.

Arrascaeta é o craque, e Carlos Vitor é o melhor técnico

O uruguaio Arrascaeta terminou o Cariocão com o prêmio de melhor jogador do torneio. Capitão rubro-negro no fim da competição, afinal, ele marcou três gols e deu cinco assistências no campeonato.

“Sempre falo que o mais importante é termos um treinador com modelo de jogo que possamos nos adaptar o mais rápido possível e dar continuidade ao trabalho. Começamos o ano bem, temos jogadores em grande fase, mas ainda sabemos que temos que evoluir. O desgaste agora vai aumentar e vamos precisar de todo mundo. Vamos continuar trabalhando para seguir crescendo a cada partida. Tomara que consigamos conquistar coisas importantes neste ano”, disse Arrascaeta.

Além de Arrascaeta, quem também se destacou foi o técnico Carlos Vitor, do Nova Iguaçu. O comandante do Nova Iguaçu conduziu a equipe da Baixada Fluminense na campanha histórica e foi escolhido como o melhor treinador da competição. Cal, aliás, recebeu de Tite a medalha de ouro no último domingo. Yago, destaque do time laranja, foi a revelação do torneio.

“O que o professor Tite fez, ao chamar o Nova Iguaçu para comemorar o título, foi histórico. O Maracanã nunca mais vai ver isso. Muito obrigado”, disse Carlos Vitor, que recebeu muitos aplausos no final.

