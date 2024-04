Brasil x Japão: onde assistir e escalações

Seleção Brasileira Feminina perdeu nos pênaltis para o Canadá pelo Torneio SheBelieves - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Jogada10 Jogada10

Após perder a semifinal nos pênaltis para o Canadá, sábado (6), a Seleção Brasileira Feminina disputa o terceiro lugar do Torneio SheBelieves 2024 contra o Japão, nesta terça-feira (9). A partida acontecerá no Estádio Lower.com Field, em Ohio, às 17h de Brasília).

Onde Assistir

O canal “Goat”, no YouTube, transmite a partida.

Como chegam Brasil e Japão

A equipe brasileira, em resumo, saiu na frente na partida contra o Canadá. Tarciane marcou o primeiro gol de pênalti ainda no primeiro tempo, mas o time sofreu o empate aos 31 minutos do segundo tempo. Com o placar empatado, a decisão foi para os pênaltis. Marta e Antônia perderam suas cobranças e o Brasil foi derrotado por 4 a 1.

Por outro lado, as japonesas perderam por 2 a 1 para as anfitriãs, que levaram ao estádio em Atlanta um público recorde de 50.644 pessoas, o maior já registrado em um jogo amistoso da equipe feminina americana. Assim, Estados Unidos e Canadá disputarão o título também no dia 9, às 20h (de Brasília).

Vale ressaltar que, em suma, o Brasil já participou da SheBelieves Cup três vezes, com seu melhor desempenho em 2021, quando ficou em segundo lugar. Em 2024, contudo, esta competição é um marco importante na preparação da equipe de Arthur Elias para os Jogos Olímpicos de Paris.

BRASIL X JAPÃO

Torneio Shebelieves

Data e horário: 09/04/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Lower.com Field, em Ohio (EUA)

BRASIL: Lorena (Barbieri); Antônia Silva, Thais (Yasmim), Lauren e Tamires; Duda Sampaio, Vitoria Yaya e Angelina; Cristiane, Gabi Portilho e Marta. Técnico: Arthur Elias

JAPÃO: Tanaka; Minami, Takahashi e Shimizu; Hasegawa, Miyazawa, Kumagai, Nagano e M. Tanaka; Endo e Chiba. Técnico: Futoshi Ikeda.

