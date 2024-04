Marcos Braz comenta acusações de John Textor sobre manipulação de resultados

Marcos Braz pediu que Textor apresente provas de manipulação de resultados - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz falou nesta segunda-feira sobre as acusações de manipulação de resultados feitas por John Textor. Em entrevista na chegada ao evento de premiação do Campeonato Carioca, afinal, o dirigente rubro-negro disse que o dono do Botafogo deveria apresentas provas. Caso contrário, porém, afirmou que o justo é que o americano receba punição.

“Isso é ruim para todo mundo. É ruim para você que trabalha no esporte, é ruim para todo mundo que acompanha… Isso é muito sério. Quando você tem denúncias como essas, na minha cabeça, tinha que apresentar junto com as provas. E quem não consegue apresentar, deveria ter uma punição exemplar, muito mais do que você reclamar de um juiz no jogo, por exemplo. Eu também reclamo, também faço. Às vezes você fala algo que não deveria falar de um juiz, mas é de um momento do jogo. Não é igual a falar de algo muito maior, algo orquestrado, que, até o momento, não tem prova absolutamente nenhuma”, disse Braz.

John Textor fez duas graves acusações no futebol brasileiro. Na primeira, o empresário afirmou que tinha ciência de árbitros que recebiam propinas. Na segunda, o dono da SAF alvinegra acusou jogadores de Fortaleza e São Paulo de atuarem de maneira irregular diante do Palmeiras.

O americano depôs na semana passada sobre o primeiro caso e disse que “apresentou muitas provas” numa conversa que ele propôs. A Polícia Civil, contudo, desmentiu que o depoimento tenha sido por vontade própria e revelou que intimou John Textor a comparecer na delegacia.

