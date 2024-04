Apesar do vice-campeonato, Santos domina seleção do Paulistão

Seleção do Paulista foi dominada por dupla finalista - (crédito: Foto: Jhony Inácio e Rebeca Reis/Ag. Paulistão ) Jogada10 Jogada10

Na noite desta segunda-feira (8), a festa de premiação do Campeonato Paulista fez conhecer a seleção da competição em 2024. Os finalistas Palmeiras e Santos dominaram a lista, mas foi o Peixe que teve vantagem no número de indicados: seis contra quatro.

No onze ideal do campeonato, os santistas tiveram mais da metade do elenco a seu favor. Foram lembrados o goleiro João Paulo, o lateral direito Hayner, o zagueiro Joaquim, os volantes João Schmidt e Diego Pituca e o atacante Guilherme. Pelo lado do Palmeiras, foram representados o zagueiro Murilo e os atacantes Endrick e Flaco López, além do técnico Abel Ferreira.

Entre as equipes menores, estiveram representados o lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Bragantino e o meia Rômulo, do Novorizontino. O evento que ocorreu na Expo Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, contou com a presença de dirigentes dos clubes, além dos jogadores da equipe campeã. O Palmeiras, vencedor do Estadual, fez a festa com o troféu de campeão.

Veja a seleção do Paulistão

Goleiro: João Paulo (Santos)

Defensores: Hayner (Santos), Joaquim (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Bragantino)

Meias: João Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras) e Guilherme (Santos)

Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)

