Eleito craque do Paulistão, Endrick já fala em tom de despedida

Lembrado como melhor atacante e craque do Campeonato Paulista, Endrick viveu uma noite especial nesta segunda-feira (8). O jovem de 17 anos conquistou aquele que será seu último título pelo Palmeiras, antes da ida para o Real Madrid, no meio do ano. Ele preferiu dizer que não está dando adeus ao clube que o formou, mas aproveitou para agradecer a todos os companheiros dentro e fora de campo pelo sucesso conquistado, além do título estadual.

“Estar aqui é um privilégio para mim. No ano passado, pude assistir pela televisão. Vi o Veiga ganhando três troféus, o Rômulo ganhando também. Fico muito grato pela minha família, pois sempre estiveram comigo, pela Leila, pelo professor (Abel Ferreira, técnico) e todo estafe. Creio que não é uma despedida, mas um até logo. E fico feliz por conquistar esse título. Eu não acho que sou decisivo. Porque dependo dos meus companheiros e sei que, sem eles, eu não estaria aqui em cima”, afirmou o jogador.

Endrick ainda revelou como foram as primeiras conversas com seus futuros companheiros, Rodrygo e Vinícius Junior. Mesmo já acertado com o clube merengue, ele garantiu que não perdeu a motivação de defender o Palmeiras nas partidas quem ainda restam:

“Quando estive na Seleção, o Vini e o Rodrygo ficavam me perguntando: ‘e aí, quando é que você vem?’. Foi aí que percebi, que a ficha estava caindo. Mas foi isso também que me deu motivação para, quando voltasse aqui, jogar do jeito que fosse para ajudar o Palmeiras. Então, foi isso que fiz e foi por isso que consegui. Sou grato pela pessoa que estou me tornando e à minha família por tudo”.

