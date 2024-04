Botafogo bate o pé e recusa proposta do Vasco por Marlon Freitas

Marlon Freitas tem 80 jogos pelo Botafogo, com quatro gols marcados e seis assistências - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O volante Marlon Freitas seguirá no Botafogo. O Glorioso recusou proposta do Vasco pelo atleta de 29 anos, que estava aberto a trocar o clube alvinegro pelo Cruz-Maltino. Os jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande deram a informação inicialmente.

A proposta do Vasco era de R$ 15 milhões, mas esbarrou nos planos de John Textor, que gosta muito do meio-campista. O americano, aliás, pretende estender o contrato de Marlon Freitas, que atualmente vai até o fim de 2025.

Sem o jogador, o Vasco agora deverá focar totalmente em Caíque, do Juventude. O Cruz-Maltino fez proposta à equipe gaúcha na semana passada, mas o clube de Caxias do Sul pediu para esperar o fim do campeonato estadual. Outro alvo da equipe, Emmanuel Martínez acertou com o Fortaleza.

Marlon Freitas chegou ao Botafogo no início de 2023, depois de se destacar pelo Atlético-GO. O volante fez grande temporada, mas caiu de rendimento na reta final do ano, assim como o restante do time. Neste início de 2024, contudo, retomou a boa forma e recuperou a confiança.

