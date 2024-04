Faturamento do Palmeiras na ‘Era Abel Ferreira’ ultrapassa R$ 600 milhões

Palmeiras faturou mais de R$ 600 milhões desde a chegada de Abel Ferreira - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Desde que assumiu o cargo de treinador do Palmeiras em 2020, Abel Ferreira, antes de mais nada, conduziu a equipe à conquista de dez títulos. Além de garantir o tricampeonato do Paulistão sobre o Santos no último domingo (7), essa vitória, por fim, também resultou em uma quantia significativa para os cofres do clube.

Durante os três anos em que o treinador português esteve à frente do Verdão, o clube arrecadou, em resumo, um total de R$ 671,2 milhões em prêmios e direitos de transmissão.

Essa análise, em suma, considera o período desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Sendo asism, ela exclui os valores dos direitos de transmissão da fase de grupos da Libertadores de 2020.

Confira a lista da ‘Era Abel Ferreira’

Paulistão-2024: R$ 9 milhões

Supercopa-2024: R$ 5,5 milhões pelo vice-campeonato;

Brasileirão-2023: R$ 57,8 milhões (R$ 47,8 milhões da CBF e mais R$ 10 milhões da Crefisa);

Libertadores-2023: R$ 32 milhões (queda na semifinal);

Copa do Brasil-2023: R$ 9,7 milhões (queda nas quartas de final);

Supercopa-2023: R$ 10 milhões pelo título;

Paulistão-2023: R$ 9 milhões (R$ 5 mi da FPF e um bônus de R$ 4 mi da Crefisa) pelo título;

Libertadores-2022: R$ 39,6 milhões com a queda na semifinal;

Brasileirão-2022: R$ 55 milhões (R$ 45 milhões da CBF e R$ 10 milhões da patrocinadora) pelo título;

Copa do Brasil-2022: R$ 4,9 milhões (eliminação nas oitavas de final);

Recopa Sul-Americana-2022: R$ 8,2 milhões pelo título;

Paulistão-2022: R$ 9 milhões (R$ 5 milhões da FPF e R$ 4 milhões da Crefisa) pelo título;

Mundial de Clubes-2021: R$ 21 milhões pelo vice-campeonato;

Libertadores-2021: R$ 138 milhões (US$ 22,5 milhões (cerca de R$ 126 milhões) da Conmebol + R$ 12 milhões de bônus da Crefisa) pelo titulo;

Brasileirão-2021: R$ 29,7 milhões pelo terceiro lugar;

Recopa Sul-Americana-2021: US$ 750 mil (R$ 4,2 milhões) pelo vice;

Supercopa-2021: R$ 2 milhões pelo vice;

Copa do Brasil-2021: R$ 1,7 milhão pela eliminação na terceira fase;

Paulistão-2021: R$ 1,154 milhão pelo vice;

Brasileirão-2020: R$ 23,1 milhões pelo sétimo lugar;

Mundial de Clubes: R$ 10,75 milhões pelo quarto lugar;

Copa do Brasil-2020: R$ 72,9 milhões (R$ 66,9 milhões da CBF + R$ 6 milhões de bônus da Crefisa) pelo titulo;

Libertadores-2020 (a partir das oitavas de final): R$ 117 milhões (US$ 19,5 milhões (cerca de R$ 105 milhões) + R$ 12 milhões de bônus da Crefisa) pelo titulo