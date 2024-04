Confira as rendas das finalíssimas dos principais Estaduais do futebol brasileiro

Festas no Maracanã, Allianz Parque e Mineirão - (crédito: Fotos de Marcelo Cortes/Flamengo, Reprodução e Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

Grande parte dos campeões dos Estaduais foram definidos no último final de semana. As finalíssimas contaram com o apoio maciço do público nas arquibancadas, rendendo altas cifras.

Ao todo, o Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, Baiano, Pernambucano e Cearense alcançaram R$ 25 milhões em arrecadação bruta. Em média, os jogos decisivos dos oito estaduais estabeleceram arrecadação bruta de R$ 3,12 milhões.

O duelo no Mineirão entre Cruzeiro e Atlético teve destaque com 61.582 torcedores e valor superior a R$ 5,5 milhões em bilheteria. Na vice-liderança no quesito, aparece o Paulistão com Palmeiras x Santos, no Allianz Parque. Foram 41.446 pessoas e arrecadação acima de R$ 5,2 milhões.

Leia mais notícias do Futebol Brasileiro

O Gauchão completa o pódio, com Grêmio x Juventude diante de 53.888 pagantes (54.158 presentes) e arrecadação de R$ 3,76 milhões.

Na sequência do ranking, o Carioca teve Flamengo x Nova Iguaçu com público pagante de 60.490, sendo o total de 65.757 pessoas, no Maracanã, e renda de R$ 3,72 milhões.

Outros Estaduais de grande porte

O Campeonato Pernambucano, vencido pelo Sport diante do Náutico na Arena Pernambuco, teve público pagante de 45,5 mil torcedores e arrecadação de R$ 2,3 milhões.

Na Arena Castelão, pelo Cearense, o último clássico entre Ceará e Fortaleza contou com público superior a 57 mil pessoas. A renda bruta da partida foi superior a R$ 2,1 milhões.

Já a finalíssima do Baiano, com a conquista do Vitória diante do arquirrival Bahia na Arena Fonte Nova, registrou 48,5 mil torcedores. A renda bruta da partida foi de R$ 1,7 milhão.

Por fim, o jogo decisivo do Paranaense, entre Athletico e Maringá na Ligga Arena, registrou 36.692 pagantes e arrecadação bruta de R$ 1,37 milhão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.