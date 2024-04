Corinthians defende 100% de aproveitamento contra o Nacional-PAR

Corinthians reencontra Nacional-PAR após 12 anos - (crédito: Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Nacional-PAR, nesta terça-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Timão entra em campo buscando a primeira vitória na competição continental e para isso conta com o retrospecto positivo contra o adversário. Afinal, o tem 100% de aproveitamento contra os paraguaios.

As duas equipes, aliás, se enfrentaram apenas duas vezes na história. Isso ocorreu na fase de grupos da Libertadores de 2012. No dia 7 de março, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Danilo e Jorge Henrique. Pouco mais de um mês depois, novo triunfo: 3 a 1, gols de Jorge Henrique, Emerson Sheik e Elton, com Peralta descontando.

Corinthians é favorito?

Agora, as equipes se enfrentam buscando a primeira vitória na Sul-Americana. O Corinthians vem de um empate em 1 a 1 fora de casa com o Racing-URU, enquanto o Nacional-PAR perdeu jogando diante de seu torcedor para o Argentinos Juniors por 3 a 2. Contudo, se pegarmos os últimos jogos, o Timão tem chances grandes de manter seu 100% de aproveitamento contra o adversário.

Isso porque o Nacional está na última posição do Campeonato Paraguaio, com apenas seis pontos em 11 jogos (uma vitória, três empates e sete derrotas). Além disso, possui a segunda pior defesa do torneio, com 18 gols sofridos. Por outro lado, o Timão não perde há quatro jogos e aposta na força do seu torcedor para vencer a primeira na Sul-Americana.

