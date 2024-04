Vasco anuncia Sidney Souto como supervisor de futebol

Sidney Souto é o novo supervisor de futebol do Vasco - (crédito: - Foto: Rafael Ribeiro / Vasco) Jogada10 Jogada10

Em meio à preparação para a estreia no Brasileirão, o Vasco anunciou um reforço para o Departamento de Futebol. Trata-se de Sidney Souto, que atuará como novo supervisor de futebol e estava na base do clube desde 2019. Assim, o profissional exercerá a função que era de Rodrigo Pelaipe.

Desde que chegou ao Cruz-Maltino, o profissional trabalhou na captação de atletas nas categorias de base e, pouco depois, passou a ocupar a função de supervisor, onde trabalhou do sub-7 ao sub-10, sub-17 e sub-20 (entre 2021 e 2024). Além disso, é ex-atleta de beach soccer, onde conquistou quatro títulos mundiais com a seleção brasileira.

A efetivação de Sidney Souto faz parte de um processo de valorização dos profissionais da base. Anteriormente, a SAF já havia efetivado nas áreas de gerência de futebol, fisiologia, preparação física e análise de desempenho.

“A valorização de profissionais das categorias de base do Vasco é um processo comum no clube. Além de Sidney, a comissão da equipe principal conta com funcionários de diversas áreas que passaram pela #BaseForte, nas áreas de Gerência de Futebol, Análise de Desempenho, Mercado, Preparação Física, Fisiologia e Comunicação”, diz o comunicado do clube.

Vale lembrar que Rodrigo Pelaipe foi contratado ainda na gestão de Alexandre Mattos. Por outro lado, com a demissão do diretor, no último mês, o supervisor entendeu que não teria mais condições de permanecer no clube e pediu demissão. Desde então, o Vasco segue em busca de um novo diretor de futebol para a sequência da temporada e o início do Brasileirão.

