Cruzeiro queria profissional do Flamengo para ser auxiliar técnico

O Cruzeiro fechou com Fernando Seabra para ser o treinador, após a demissão de Nicolás Larcamón. No entanto, a Raposa tentou rechear a comissão técnica com ex-atletas e pessoas com conhecimento no futebol. E um ex-jogador do Flamengo foi opção.

O ex-lateral Filipe Luís, aposentado recentemente, recebeu contato do Cruzeiro para ser auxiliar de Seabra. A resposta, todavia, foi negativa. O ex-atleta atualmente tem outros planos para a sequência da carreira no futebol. O ex-atleta, afinal, está nas categorias de base do Flamengo.

O Cruzeiro ainda buscou outros nomes para a posição. O ex-meia Alex, que atualmente se dedica a função de treinador, também foi procurado. Ele, no entanto, rejeitou a oferta por entender que o momento não é para ser auxiliar. O antigo camisa 10 está sem clube no momento.

Uma cartada, aliás, considerada diferente foi a procura por Cris, ex-zagueiro do clube. O antigo defensor tem identificação com o torcedor celeste. Ele também não quis assumir a função no momento por ter outros objetivos atualmente. Cris desenvolve sua carreira como treinador na França.

Agora, o Cruzeiro tenta a contratação de Moisés Moura, ex-zagueiro que passou pela Raposa entre 2005 e 2006 e foi Campeão Mineiro.

