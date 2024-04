Jogadores do Atlético revelam estratégia de Milito para clássico

Atlético comemorou o título do Campeonato Mineiro, nesse domingo - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético venceu o Cruzeiro, por 3 a 1, no último domingo (7), no Mineirão. O resultado foi fundamental para o título do torneio estadual. No entanto, uma estratégia diferente do técnico Gabriel Milito foi observada.

O volante Otávio, por exemplo, revelou que ficou sabendo que seria titular pouco antes da partida começar.

“Fiquei sabendo três horas antes da partida (que seria titular). Na preleção ele me colocou para jogar. Todo mundo trabalha igual e tem que estar preparado para estes grandes jogos. Eu sempre peço a Deus para estar nestas grandes partidas e decisões, porque é onde você tem que mostrar que pode representar e vestir a camisa do Galo”, contou o meio-campista em entrevista à Rádio Itatiaia.

Gustavo Scarpa, aliás, fortaleceu as palavras de Otávio. O meia foi acionado no segundo tempo e ressaltou que todos precisam estar preparados.

“Não sabia que ele ia começar com o Otávio. Ele tem um time na cabeça, tem uma ideia. A gente entende durante a semana, ou pelo menos acha que entende quem vai jogar. Por essa escalação na final, ele deixou claro que todo mundo tem que estar preparado. A oportunidade pode aparecer. Se você não estiver preparado, pode ser a última oportunidade”, finalizou.

Atlético na Libertadores

O Atlético, afinal, agora se prepara para o duelo contra o Rosário Central, da Argentina, pela Copa Libertadores. Vale ressaltar, o jogo será o primeiro jogo duelo internacional na Arena MRV.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.