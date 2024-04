Brasileiro expõe que recebeu oferta para levar cartão na Sul-Americana

O meio-campista braileiro, Robson Matheus, está em sua segunfa temporada pelo Always Ready - (crédito: Foto: Divulgação/Always Ready) Jogada10 Jogada10

O meio-campista Robson Matheus, que defende o Always Ready, da Bolívia, expôs que recebeu uma oferta em dinheiro para levar um cartão amarelo na Sul-Americana. O brasileiro indicou, em conversas com jornalistas, que apostadores propuseram o pagamento de 10 mil dólares (quase R$ 50 mil na cotação atual) pela advertência.

Tal investida dos criminosos tinha como objetivo lucrar com o próximo compromisso da equipe boliviana no torneio continental. No caso, o embate com o Defensa y Justicia, da Argentina.

“Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro”, relatou o jogador brasileiro.

Em seguida, Robson declarou que procurou os dirigentes do Always Ready para comunicá-los da proposta que recebeu.

“Como o número era desconhecido, eu atendi. Era um número paraguaio. Mas não aceitei, e isso me deixou mal por dentro. Vim para o treinamento, contei à diretoria o que aconteceu, e agora eles estão me apoiando com isso”, complementou o meio-campista.

Panorama do Always Ready na Sul-Americana

A equipe boliviana viaja à Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (10). O embate será válido pela segunda rodada do Grupo A da Sul-Americana e ocorre, às 19h (de Brasília), no estádio Norberto Tito Tomaghello.

Em seus primeiros compromissos, ambos os times venceram. O Always Ready superou o Independiente Medellín, da Colômbia por 2 a 0. Enquanto o Defensa y Justicia levou a melhor sobre o César Vallejo, do Peru. Apesar dos mesmos três pontos, os bolivianos lideram o Grupo A no momento. Isso porque os andinos têm vantagem de um gol no saldo sobre os argentinos, que se encontram na segunda colocação.

O elenco do Always Ready, no geral, passou por um episódio negativo há uma semana. Os jogadores sofreram ataques em seus vestiário de alguns de seus próprios torcedores. Na ocasião, foram registrados roubos de pertences, agressão física, vandalismo e desorganização com materiais esportivos.

