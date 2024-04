Calleri ainda tem dores, mas deve ser relacionado para duelo contra o Cobresal

Calleri espera estar à disposição contra o Cobresal - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O atacante Calleri vive grande expectativa de retornar ao time titular do São Paulo nesta quarta-feira (10). O Tricolor encara o Cobresal, do Chile, no MorumBIS, pela segunda rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O argentino, que ficou fora da estreia da equipe na competição, agora corre para estar à disposição do técnico Thiago Carpini.

O centroavante ainda se recupera de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita. Ele se machucou no duelo contra o Ituano, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Desde então, ele vem tratando a contusão e perdeu jogos importantes até aqui.

Afinal, o São Paulo não pôde contar com seu artilheiro no duelo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão e também contra o Talleres, pela primeira rodada da Libertadores. Na ocasião, a equipe saiu com o resultado negativo nas duas partidas.

O que preocupa é que Calleri ainda sente dores no dia a dia e não estaria 100% para encarar o Cobresal. Contudo, por conta do momento vivido pelo São Paulo nos últimos jogos, o retorno do artilheiro é visto como crucial. Caso Carpini escolha poupar o argentino, André Silva deve seguir no time titular.

Assim, o time que deve enfrentar o Cobresal tem: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e James Rodríguez; Erick, Calleri (André Silva) e Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.