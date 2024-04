Palmeiras se reapresenta após título, visando ao segundo jogo da Libertadores

Palmeiras treina visando ao duelo na Libertadores - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Após levantar a taça do Campeonato Paulista e se tornar tricampeão estadual, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (09), na Academia de Futebol, visando ao duelo na Libertadores. O Verdão enfrenta na quinta-feira (11) o Liverpool-URU, às 21h, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F do torneio continental.

Os jogadores que atuaram por mais tempo no embate contra o Santos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos e a participação de atletas das categorias de base do Verdão.

O Palmeiras tenta a primeira vitória na competição, após empatar com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na primeira rodada. Para isso, a equipe aposta no Allianz Parque, que ostenta grande retrospecto na Libertadores.

Palmeiras tem tabus e retrospectos positivos para defender na Libertadores

Afinal, o Verdão está invicto há 16 jogos como mandante na Libertadores, com dez vitórias e seis empates desde maio de 2021. Independentemente do mando, são apenas quatro derrotas nas últimas 51 partidas pela competição, com 34 vitórias e 13 empates.

Além disso, o Alviverde também tem vantagem contra times uruguaios na história. São 49 partidas, com 20 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Assim, para o 50° embate contra uma equipe celeste, o Palmeiras terá um confronto inédito, já que vai enfrentar o Liverpool-URU pela primeira vez.

