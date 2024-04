Santos desiste de contratar Rossi, do Vasco, por conta de provocação

Rossi sobe na bola após o fim do Brasileirão de 2023 - - (crédito: Foto: Reprodução / Twitter) Jogada10 Jogada10

O atacante Rossi, do Vasco, não deverá mais ir para o Santos. Antes próximo de um acerto, a negociação não foi adiante e por um motivo pitoresco. Segundo o “Ge”, a diretoria do Peixe desistiu da contratação por pressão da torcida nas redes sociais.

Os torcedores não aprovaram o nome de Rossi por conta de uma provocação feita pelo atacante no fim do Brasileirão de 2023. Após a confirmação da permanência do Vasco na Série A, o atacante postou foto em que subia na bola, repetindo o ato de Soteldo em jogo contra o Cruz-Maltino.

Na 25ª rodada do Brasileirão, quando o Santos recebeu o time carioca na Vila Belmiro, o clima era de rivalidade. Visto que os dois times lutavam contra o rebaixamento. E, com grande atuação santista, que vencia por 3 a 1 (jogo terminou 4 a 1), o jogador venezuelano aproveitou para subir na bola em lance de jogo, algo visto como provocativo pelos jogadores rivais.

Uma grande confusão, então, teve início após a atitude de Soteldo. E, assim, a situação ficou engasgada entre os jogadores e torcedores do Vasco, que devolveram a provocação ao fim do Brasileiro. Em São Januário, a torcida comemorou o rebaixamento do Santos com o cântico: “Arerê, o Santos vai jogar a Série B”.

Já dentro do gramado, Pablo Vegetti e Rossi tiraram fotos em que apareciam repetindo a atitude de Soteldo, como forma de devolver a provocação.

Rossi tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024, mas tinha a vontade de ir para o Santos. Com a repercussão negativa de seu nome, porém, a negociação travou. Ele não goza de prestígio com Ramón Díaz e vem perdendo espaço no Cruz-Maltino.

