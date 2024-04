Thiago Galhardo pede para deixar o Fortaleza; saiba provável destino

Thiago Galhardo não é mais jogador do Fortaleza - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Pouco depois de completar 100 jogos com a camisa do Fortaleza, o atacante Thiago Galhardo pediu para deixar o clube. Ele já comunicou a decisão à diretoria e sequer estará disponível na partida desta quarta (10) contra o Nacional Potosí, pela Sul-Americana.

A informação saiu nesta terça-feira (9) através do portal “Ge”. Segundo a publicação, Galhardo, de 34 anos, está engatilhado com o Goiás para a sequência da temporada. O alviverde está na Série B.

LEIA MAIS: Auxiliar do Monterrey ofende Messi em áudio: “Anão possuído”

É bom lembrar que o atacante vem vivendo turbilhões nas últimas semanas em Fortaleza. Primeiramente, o jogador pediu liberação para tratar da saúde mental após o atentado ao ônibus do Leão após jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

Posteriormente, após o vice-campeonato para o Ceará, no último domingo (7), ele se envolveu em confusão generalizada no campo do Castelão. O atacante foi flagrado dando um chute em um funcionário do time rival após o apito final.

Galhardo se despede, então, após quase dois anos no Leão. Ele chegou ao clube no segundo semestre de 2022. Acumulou 100 jogos, marcando 27 gols e oito assistências no período, conquistando o Campeonato Cearense de 2023 – seu único troféu na carreira.

Se tem uma saída, há também uma chegada no Fortaleza. Emmanuel Martínez, agora ex-América-MG, foi anunciado na tarde desta terça. O jogador, porém, não estará à disposição para o próximo jogo do Leão do Pici, nesta quarta, contra o Nacional Potosí, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.