Presidente do Grêmio confirma busca por zagueiro para sequência do ano

Alberto Guerra exalta trabalho de Renato Portaluppi e fala sobre atuação do Grêmio no mercado - (crédito: - Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Depois da comemoração do hepta do Gauchão, o Grêmio volta suas atenções para a Libertadores. Assim, o Imortal Tricolor mede forças com o Huachipato, nesta terça-feira(9), às 19h (de Brasília), na Arena, e tenta se recuperar da derrota na estreia. O presidente do clube, Alberto Guerra, confirmou que mapeia o mercado na busca por reforços e procura por zagueiros.

“Estamos perdendo um zagueiro. O Uvini está indo para o Vitória. Por questão numérica, nós temos que contratar. Tem nome, mas não é o Mina. Estamos trabalhando. Estamos atentos ao mercado. Todos os clubes estão vasculhando o mercado”, disse, em entrevista ao programa Globo Esporte.

Além disso, o mandatário exaltou o trabalho e falou sobre a relação de respeito com o treinador Renato Portaluppi, que completará 500 jogos no comando técnico da equipe gaúcho diante dos chilenos.

“Em 2010, o Duda (Kroeff) me mandou contratar ele pela primeira vez. Tive essa sorte. Eu tive medo. Não se sabia qual Renato viria, se era aquele explosivo. O ambiente não era bom. Mas ele, com sua capacidade, conseguiu. Tínhamos um grupo muito bom e chegamos na Libertadores. A relação é ótima. Existem as cobranças do dia a dia”, destacou, antes de falar sobre o hepta do Gauchão.

“Estou muito feliz com a conquista do hepta. Foi algo muito esperado, desejado, mas que já ficou no sábado, mas tardar no domingo. Agora estamos concentrados para esse jogo importante (contra o Huachipato)”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.