Com saída de Endrick, Palmeiras deve apresentar proposta a Willian José

O Palmeiras já trabalha com a despedida de Endrick, que em julho vai se mudar para a Espanha, onde vai defender o Real Madrid. Assim, o Verdão não descarta trazer um nome de reposição para a sua joia. Desta forma, o nome de Willian José voltou a ser pauta dentro do clube.

Conforme apurou o Jogada10, o Verdão estuda realizar uma proposta pelo centroavante, que hoje defende o Real Bétis, da Espanha. A postura vai na contramão do que disse a presidente Leila Pereira, nesta segunda-feira (08), durante a premiação do Campeonato Paulista. A mandatária afirmou que o Palmeiras não pensa em reposição neste momento. A comissão técnica deve apostar nos retornos de Dudu e Bruno Rodrigues, que estão próximos de deixar o departamento médico.

A ideia do Palmeiras é que as conversas se intensifiquem nos próximos meses, para que o negócio já esteja concretizado para o segundo semestre. Willian José está consolidado na Espanha, mas o Alviverde estuda uma oferta ”generosa” para fazer o jogador trocar a Europa pelo Brasil.

O Verdão entende que a negociação é muito difícil, ainda mais para tentar convencer o atacante a deixar a Europa. Recentemente, o Las Palmas, da Espanha, sondou o jogador, mas ele decidiu permanecer no Real Betis. Nos bastidores, Leila Pereira não deseja criar alarde com o andamento das negociações, mas trabalha para que esta peça de reposição chegue ao clube no segundo semestre.

Willian José é pauta no Palmeiras há muito tempo

Aliás, esta não é a primeira vez que o Palmeiras vai atrás do centroavante. O clube realizou uma sondagem pelo jogador em janeiro, mas nenhuma oferta oficial foi feita. Quem revelou foi o próprio Willian José, em entrevista para o canal do Real Betis.

“O Palmeiras me ligou perguntando, mas não teve nada oficial. O Las Palmas também me ligou, mas não era o momento. Estava muito feliz aqui. Quando não se está jogando as coisas ficam difíceis, mas estou trabalhando para melhorar. Estou sempre tranquilo, não gosto de polêmicas”

Willian José foi revelado pelo Grêmio Prudente, mas teve passagem de destaque vestindo a camisa do São Paulo. Além disso, ele ainda defendeu Grêmio e Santos, antes de se aventurar na Europa.

