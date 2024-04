Real Madrid x Manchester City, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Nesta terça-feira (9/4), no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), Real Madrid e Manchester City se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. É o encontro dos últimos campeões e eles se enfrentam nas duas últimas edições. Ou seja, quem venceu acabou levantando a taça. E num jogo deste tamanho, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com um pré-jogo que te dá todas as informações dos times e da Champions. A cobertura começa às 15h (de Brasília) e terá o comando de Christian Rafael e Cesar Tavares.