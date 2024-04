Ex-jogador argentino é condenado a cinco anos de prisão após ameaça a ex-esposa, que suicidou

Ex-atleta do Boca foi condenado a cinco anos de prisão - (crédito: Foto: Divulgação / Boca Juniors) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador Oscar Benítez foi condenado, nesta terça-feira (9), a cinco anos de prisão. Ele cometeu o crime de ameaça com dano, desobediência e posse de arma após repetidos problemas com a ex-eposa Anabelia.

O ex-atleta estava proibido de visitar a ex-mulher após vários episódios de violência. Após um encontro, em dezembro de 2023, ela se matou no dia seguinte. O processo iniciou no início de 2024.

Logo após a morte da mulher, a justiça concluiu que ele fez a visita um dia antes, desrespeitando uma determinação da justiça.

Segundo informações do “La Nación”, as acusações de violência contra o ex-jogador começaram em 2021. Na ocasião, ele quebrou um notebook com arquivos da família da ex-esposa e foi até a casa do sogro com uma arma de fogo e fez ameaças. Além disso, ele teria colocado fogo em roupas da ex-mulher.

Após esse caso, ocorreu a proibição de visitar a ex-mulher. No entanto, ele iniciou o descumprimento da medida em fevereiro de 2022. Em março do mesmo ano, voltou a ameçar a mulher e os familiares. Diante de vários casos, a justiça determinou a prisão domiciliar de Benítez.

Benítez surgiu no Lanús e depois se transferiu para o Benfica, mas não vestiu a camisa do time português. Na sequência ele passou por Braga, Boca Juniors e Argentino Juniors.

