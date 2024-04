Adversário do Fluminense, Colo-Colo tem ex-times cariocas

Arturo Vidal teve passagem apagada pelo Flamengo - (crédito: Marcelo Cortes) Jogada10 Jogada10

Por mais que nunca tenham se enfrentado em jogos oficiais, Fluminense e Colo-Colo (CHL), que se enfrentam nesta terça (9), pela Libertadores, se conhecem bem, por assim dizer. O motivo? A equipe chilena é composta por seis jogadores que já atuaram no futebol brasileiro.

Três dos quais atuaram por equipes rivais do Flu no Rio de Janeiro. Arturo Vidal é o principal deles. O meia chileno, aliás, trava rivalidade com Marcelo, rival em antigos duelos pela Champions League.

Vidal atuou pelo Flamengo entre 2022 e 2023, mas não deixou saudades. Atuou em 51 partidas, marcando dois gols e contribuindo com três assistências no período. Depois, jogou pelo Athletico – também sem sucesso (apenas nove jogos).

Além do Bad Boy chileno, o Colo-Colo ainda conta com dois ex-Vasco: Léo “Colo” Gil e Carlos Palacios. O volante chileno teve passagem decepcionante pela Colina, em 2020, e acabou rebaixado. Já Palacios chegou na Série B de 2022, mas não engrenou, marcando apenas um gol e logo sendo emprestado.

E tem mais

No elenco chileno ainda existem outros três atletas com histórico no país tupiniquim. São eles: Guillermo Paiva, atacante de 26 anos, ex-Náutico; Esteban Pavez, meia de 33 anos, ex-Athletico; Ignacio Jara, meia de 27 anos, ex-Goiás.

Paiva, paraguaio, atuou no Náutico em duas oportunidades: em 2020 e 2021, ambos emprestado pelo Olímpia-PAR, clube que defendeu até este ano, quando se mudou, então, para o Colo-Colo.

O chileno Pavez, por sua vez, defendeu o Furacão entre 2017 e 2018, atuando em 35 jogos. Esta é sua terceira passagem pelo time do Chile. Jara esteve no Goiás em 2019. Foi seu último clube antes de defender o Colo-Colo pela primeira vez.

A partida entre Fluminense e Colo-Colo, aliás, acontece nesta terça, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os chilenos lideram o Grupo A, com três pontos. Já o Tricolor, que empatou com o Alianza Lima na primeira rodada, vem logo atrás, com um ponto.

