O Grêmio busca a reação na Libertadores, nesta terça-feira (9/4). às 19h, em seus domínios, enfrenta o Huachipato, pelo Grupo C. Como perdeu na estreia para o The Strongest, o atual heptacampeão gaúcho está na lanterna e tem de vencer para não se complicar. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 17h30 (de Brasília). A narração é de Diego Mazur.