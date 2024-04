Barreto celebra sétimo título em seis anos: ‘É difícil conquistar’

Barreto alcança feito marcante na carreira - (crédito: Foto: Divulgação / Criciúma) Jogada10 Jogada10

Barreto alcançou uma marca expressiva depois do título do Campeonato Catarinense 2024. O volante, afinal, conquistou sete troféus nos últimos seis anos de carreira. O jogador, dessa forma, celebrou seu atual momento no Criciúma e reconheceu como é difícil levantar taças.

Momento de Barreto

“Muito feliz com mais esse título, era um campeonato que ainda não tinha conquistado, então estou muito feliz. Foi um campeonato muito difícil, enfrentamos grandes adversários, mas no fim, graças a Deus, conseguimos conquistar o título. Foi muito importante a gente conquistar esse título, deixar o nome marcado na história do clube”, disse.

“É muito bom poder ter uma sequência como essa, mostra que tenho feito um trabalho legal e ajudado nos clubes onde tenho atuado. É difícil conquistar títulos, então fico muito feliz por ter uma sequência como essa. Por ter sido formado no clube, eu tenho um carinho muito grande pelo Criciúma e consequentemente os títulos e conquistas aqui pelo Tigre tem um sabor especial”, concluiu.

Nos últimos seis anos, Barreto teve passagens por Bragantino, Botafogo, RWD Molenbeek e Criciúma. Durante este período, ele conquistou os títulos do Troféu do Interior (2019 e 2020), Série B (2019 e 2021), Challenger Pro League (2023), Recopa Catarinense (2023) e Campeonato Catarinense (2024).

