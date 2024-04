De Bruyne começa o jogo contra o Real Madrid no banco; entenda

De Bruyne virou desfalque de última hora do Manchester City no Santiago Bernabéu - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Antes mesmo de a bola rolar no Santiago Bernabéu para Real Madrid e Manchester City, o belga Kevin De Bruyne tornou-se um dos temas mais comentados, pois ele não iniciou no time titular escalado por Guardiola.

Assim que a escalação do City foi divulgada, o camisa 17 apareceu no banco de reservas. Segundo a informação divulgada por Fred Caldeira, da TNT Sports, o atleta sofreu uma indisposição e, devido ao seu estádio clínico, acabou preservado por Guardiola. Apesar da ausência no começo do jogo, ele fica como opção para o decorrer da partida no Santiago Bernabéu.

Por causa disso, Pep Guardiola e seus auxiliares preferiram deixar o jogador no banco de reservas, como uma opção para a etapa final.

Repercussão

Confirmado como desfalque, De Bruyne levantou a bola para os ‘haters’. Como não poderia ser diferente, vários memes foram publicados na rede como se o jogador tivesse ‘medo’ de jogos decisivos.

Números de De Bruyne

Considerado um dos grandes nomes do Manchester City, De Bruyne tem uma temporada mais discreta em questão de gols. Até o momento, o meio-campista marcou apenas quatro gols. Porém, em assistências, o jogador mantém o seu nível, com 13 passes.

Calendário

O próximo jogo da equipe comandada por Pep Guardiola é no sábado. Dentro do Etihad Stadium, o time azul de Manchester encara o Luton Town e De Bruyne, caso esteja recuperado, deve retornar ao time principal.

