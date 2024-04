Santos visa contratações de Patrick, do Atlético, e Maceió, da Lusa

Maceió, um dos destaques da Portuguesa no Estadual, é alvo do Santos - (crédito: Foto: Divulgação / Portuguesa) Jogada10 Jogada10

O Santos negocia a contratação de dois jogadores para o restante da temporada 2024. Com apenas a Série B pela frente, a equipe visa as chegadas de um meia e de um atacante. Os nomes são Maceió, da Portuguesa, e Patrick, do Atlético-MG.

A informação é do “Ge”. Segundo a publicação, feita nesta terça-feira (9), os próximos dias serão decisivos nas negociações. Nesta própria terça, aliás, a diretoria terá reunião com a Portuguesa para tentar fechar a contratação de Maceió, jovem de apenas 20 anos.

Maceió foi um dos destaques da Copinha deste ano. Por conta disso, ele também desperta o interesse do São Paulo. No Paulistão, anotou um gol em nove jogos pela Lusa.

O outro nome desejado, Patrick, de 31 anos, se vê sem espaço no Atlético-MG. Ele atuou apenas em três jogos na temporada, e, com contrato até o fim de 2025, pode ir para o Santos por empréstimo.

Lembrando que o meia foi cortado durante o aquecimento no duelo contra o Caracas-VEN, na estreia do Galo na Libertadores, e, assim, ainda não atuou sob o comando de Gabi Milito. Pedido de Eduardo Coudet, Patrick chegou ao Atlético no começo de 2023, mas foi perdendo espaço. Ao todo, atuou em 48 jogos e marcou apenas um gol no período.

O Santos buscava também a contratação de Rossi, do Vasco, para o ataque. A negociação, porém, travou por conta de provocações feitas pelo próprio jogador ainda no fim de 2023.

