Fluminense quer renovar com meia Yago para emprestá-lo

Um dos destaques do Campeonato Carioca, o meia Yago pertence ao Fluminense. E o time das Laranjeiras já negocia a renovação de contrato do atleta, de 22 anos, até 2026. Ele participou da campanha que culminou no vice-campeonato inédito do Nova Iguaçu no Estadual.

Segundo o “Ge”, o Tricolor quer renovar com o meio-campo até 2026, mas pretende emprestá-lo para outro clube. Ele tem contrato apenas até o fim de 2024, podendo assinar com qualquer time a partir de 1º de julho.

Cabe a lembrança de que Yago ainda não estreou profissionalmente pelo Fluminense. Ele até subiu para os profissionais em 2022, mas nunca entrou em campo em jogos oficiais com a camisa tricolor.

Após a final do último domingo (7), Yago ganhou folga antes de se apresentar ao técnico Fernando Diniz, já que o Flu o pediu de volta. Ele, porém, não deve ser aproveitado no plantel principal, com a tendência de um empréstimo para que ganhe mais experiência em campo.

Ainda de acordo com a publicação, o Botafogo-SP, da Série B, é um dos interessados no meia. O Tricolor visa renovar logo o contrato do jogador antes que corra o risco de perdê-lo de graça. Depois, então, deverá haver a definição de seu futuro clube.

Em 14 partidas no ano, o filho do ex-jogador Iranildo marcou três gols e contribuiu com três assistências pelo Nova Iguaçu, sendo um dos principais jogadores do time em 2024.

