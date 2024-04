Nigéria se classifica para Olímpiadas e pega o Brasil na estreia no futebol feminino

Técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias conhece sua adversária na estreia - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

A Nigéria será a adversária da Seleção Brasileira feminina na estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira, no encerramento do Pré-Olímpica da África, a equipe empatou em 0 a 0 com a África do Sul, fora de casa, e garantiu sua vaga. Isso porque, no jogo de ida, vitória por 1 a 0.

Assim, o Brasil vai enfrentar a Nigéria no dia 25 de julho, em Bordeaux. Em seguida, pela segunda rodada, o adversário será o Japão, no dia 28. Por fim, as meninas brasileiras fecham a fase de grupos no dia 31, contra a campeã mundial Espanha.

A última classificada do futebol feminino será definida ainda nesta terça-feira. Zâmbia e Marrocos se enfrentam em Rabat, no jogo que fecha o Pré-Olímpico da África. Na partida de ida, as marroquinas venceram, fora de casa, por 2 a 1.

????FULL TIME! in Pretoria ???? South Africa ???????? 0-0 Nigeria ???????? (0-1 agg) Nigeria breaks the Olympic jinx since 2008 with a 1-0 aggregate victory over South Africa, securing qualification! We are through to @Paris2024 ???? ????#SoarSuperFalcons| #RSANGA| #CAFWCQ| #Paris2024 pic.twitter.com/GwFeLSwFBv — NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) April 9, 2024

VEJA OS GRUPOS DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL EM PARIS

GRUPO A: França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia

GRUPO B: Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Zâmbia ou Marrocos

GRUPO C: Espanha, Nigéria, Japão e Brasil

