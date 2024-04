Tribunal diminui pena do Sport por ataque a ônibus do Fortaleza

Jogadores do Fortaleza se feriram em ataque - (crédito: Fotos: Reprodução/Instagram Marcelo Paz) Jogada10 Jogada10

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu, nesta terça-feira (9), a pena do Sport, por conta dos ataques ao ônibus do Fortaleza, após o confronto entre os dois clubes, no último dia 22 de fevereiro. Anteriormente, o Tribunal condenou o Sport a oito jogos sem torcida, mas o Pleno decidiu abrandar a punição ao clube de Recife.

Dessa forma, o Sport considera já ter cumprido três quartos da punição, uma vez que a acatou em jogos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. No entendimento do clube, a última partida a cumprir sem a presença de organizadas seria a desta quarta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Mas a direção de competições da CBF não confirmou a informação.

A multa aplicada ao Sport também diminuiu: anteriormente estipulada em R$ 100 mil, ela baixou para R$ 80 mil. O público comum, portanto, está livre para acompanhar as partidas. Mesmo assim, o Rubro-Negro terá 25% a menos na carga de ingressos disponível, nos jogos que tem a pagar.

Após a partida válida pela Copa do Nordeste, torcedores organizados do Sport atacaram com pedradas e até tiros o ônibus que levava a delegação do Fortaleza de volta ao hotel em Recife. Pelo menos, seis integrantes da equipe tricolor ficaram feridos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.