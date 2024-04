Flamengo x Palestino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Palestino medem forças no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os times, dessa forma, vão em busca da primeira vitória na competição.

O Rubro-Negro cedeu um empate ao Millonarios na estreia pela competição continental. Os chilenos, por outro lado, foram goleados pelo Bolívar na primeira rodada. Um triunfo nesta quarta, portanto, será fundamental para as pretensões de ambos os lados na fase de grupos.

Aliás, Flamengo e Palestino se conhecem de outros carnavais. Afinal, os times se enfrentaram nas edições de 2016 e 2017 da Sul-Americana. No primeiro embate, os chilenos avançaram de fase. No segundo confronto, os rubro-negros se classificaram. As equipes medem forças na fase de grupos da Libertadores e competem por uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

A Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming) transmitem o jogo entre Flamengo e Palestino, no Maracanã.



Como chega o Flamengo

Apesar do empate na estreia, os jogadores rubro-negros chegam confiantes e motivados para segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, os comandados de Tite foram campeões do Campeonato Carioca e ainda não foram derrotados em 2024. A expectativa é por mais de 50 mil torcedores no Maracanã.

Tite, dessa forma, pretende repetir os titulares da final do Carioca e ir com força máxima na Libertadores. O técnico, por outro lado, permanece com três desfalques importantes. Afinal, Wesley e Gerson seguem inaptos fisicamente para jogar e Gabigol está suspenso por tentar fraudar um exame antidoping.

Como chega o Palestino

Depois da goleada sofrida na estreia da Libertadores, os chilenos vão com tudo em busca de um resultado positivo no Rio de Janeiro. No entanto, Pablo Sanchez deve contar com um desfalque importante em campo. Afinal, Iván Roman está suspenso do jogo por conta da expulsão na primeira rodada. A tendência, dessa forma, é que Antonio Ceza, de 21 anos, inicie em campo como titular.

FLAMENGO X PALESTINO-CHL

Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024

Data e horário: 10/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

PALESTINO: Cesar Rigamont; Benjamín Rojas, Antonio Ceza, Cristian Suárez e Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Fernando Cornejo e Misael Dávila; Bryan Carrasco, Jhonatan Benítez e Gonzalo Sosa. Técnico: Pablo Sanchez.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

