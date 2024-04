Grêmio dá vexame, perde em casa e é lanterna na Libertadores

Logo aos 30 segundos Soteldo cabeceia e manda na trave. O Grêmio tenta, mas a bola não entra. Huachipato 2 a 0 - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Huachipato calou a torcida do Grêmio em plena Arena Tricolor, em Porto Alegre. Nesta terça-feira (9/4), pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores, o time chileno foi eficente e venceu por 2 a 0, gols de Loyola e Montes, no primeiro tempo. Esta é a segunda vez que o Huachipato se cria na casa gremista. Afinal, na Libertadores-2013, na fase de grupos, venceu por 2 a 1 no antigo Olímpíco (e empatou em 1 a 1 no Chile).

Com a derrota, o Grêmio permanece em último lugar no Grupo C, com duas derrotas e nenhum ponto, começando a se complicar quanto a uma classificação às oitavas. O Huachipato foi aos quatro pontos.

Huachipato abre 2 a 0 no primeiro tempo

O jogo começou dando a impressão de que o Grêmio massacraria. Antes do primeiro minuto, Galdino avançou pela esquerda e cruzou. Soteldo, pela esquerda, apareceu livre e cabeceou na trave. Só dava Grêmio. Mas, aos 12, veio a surpresa. Um bom ataque do Huachipato pela esquerda terminou com cruzamento de Díaz que a zaga rebateu. Mas Loyola apareceu livre para, na entrada da área, mandar a bomba para colocar os chilenos na frente. O Huachipato fazia bom papel defensivo. Entretanto, o Grêmio, com maior volume, seguiu criando. Soteldo era o mais perigoso, enquanto o artilheiro Diego Costa pouco produzia, embora uma cabeçada sua quase entrou: Malanca salvou na linha.

Aos 43, o lance mais confuso. Cuiabano avançou pela esquerda e cruzou para Cristaldo quase em cima da linha chutar no travessão. Porém, ficou para Villasanti tocar de calcanhar e fazer o gol. Mas Cristaldo, que estava deitado na linha após perder o gol no primeiro lance, estava em impedimento. O VAR demorou quatro minutos para anular o tento. O jogo era quente. Por pouco, após empurrões, Diego Costa e Gazzolo não foram expulsos. O juiz deu amarelo para ambos. Aos 51 o Huachipato fez mais um. Após nova jogada pela esquerda, Diaz cobrou lateral para dentro da área. Geromel cortou, mas a bola ficou com Montes, que pegou de fora da área. Huachipato 2 a 0.

Grêmio não se encontra

No segundo tempo, o Grêmio perdeu pelo menos quatro chances claras. Mas o Huachipato teve duas grandes oportunidades. Na melhor, Brea recebeu livre e tocou na saída de Marchesín. Contudo, o zagueiro Rodrigo Ely, de carrinho, quase na linha, salvou. Depois dos 20 minutos, o Grêmio era um bando. Atacava desordenadamente e na defesa errava demais. Dessa forma, chegou a levar mais um gol, de Maxi Rodríguez , felizmente anulado por impedimento. Fim de jogo. E tome vaia dos gremistas.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Estudiantes que venceu o The Strongest por 2 a 1. Dessa forma, lidera o Grupo C com o Huachipato. Ambos com quatro pontos. Strongest está em terceiro, com um. Grêmio? Zero.

GRÊMIO 0X2 HUACHIPATO-CHL

2ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data: 8/4/2024

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel (Gustavo Nunes, Intervalo) Rodrigo Ely e Mayk (Cuiabano, 34’/2ºT); Villasanti e Du Queiroz; Cristaldo (Pavón, 27’/2ºT), Galdino (Pepê, Intervalo) e Soteldo (Nathan Fernandes, 27’/2ºT); Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

HUACHIPATO: Parra; Loyola, Gazzolo, Malanca e Leandro Díaz; Santiago Silva, Vargas (Jimmy Martínez, Intervalo) e Gonzalo Montes; Maximiliano Rodríguez (Sáez, 44’/2ºT), Bréa (Maxi Gutiérrez, 22’/2ºT) e Cris Martínez (Torres, 49’/2ºT). Técnico: Javier Esteban Sanguinetti

Gols: Loyola, 12’/1ºT (0-1); Montes, 51’/1ºT (0-2)

Árbitro: Leodán González (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Jose Burgos (URU)

Cartões amarelos: Diego Costa, Cristaldo (GRE); Santiago Silva, Gazzolo, Jimmy Martínez (HUA)

