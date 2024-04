São Paulo x Cobresal (CHL): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo tenta se recuperar de derrota na estreia - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo, buscando uma recuperação imediata na Libertadores, encara o Cobresal, do Chile, nesta quarta-feira (10). As equipes duelam no MorumBIS, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo B da competição continental. O Tricolor perdeu na estreia para o Talleres, fora de casa e é o lanterna da chave. Por outro lado, os chilenos empataram em casa com o Barcelona-EQU e também buscam o primeiro triunfo no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Star+.

Como chega o São Paulo

O técnico Thiago Carpini deve mexer bem na equipe titular, em comparação a estreia. Afinal, Rafinha, Lucas e Wellington Rato se machucaram no embate contra o Talleres e estão fora da partida. Igor Vinícius, Ferreirinha e Erick devem ser os substitutos naturais. Além disso, existe a expectativa se Calleri vai ter condições de jogo e voltar ao time titular. Ele se recupera de um cisto de baker na coxa direita e não está 100% fisicamente. André Silva é seu reserva imediato. Por fim, a boa notícia é o retorno de Rodrigo Nestor. O meia não joga desde novembro, após passar por uma cirurgia no joelho direito e voltará a ser relacionado no São Paulo.

Como chega o Cobresal

Por outro lado, o Cobresal não vive bom momento. Vice-campeão do Campeonato Chileno de 2023, a equipe ocupa a lanterna do torneio na atual edição, com apenas dois pontos registrados em sete partidas. São cinco derrotas e dois empates até aqui. Aliás, os chilenos ainda não venceram em 2024. Assim, em oito partidas no ano, o Cobresal ainda não sabe o que é vencer. Aliás, a equipe levou 14 gols na temporada e marcou outros sete. No último sábado, derrota no Campeonato Chileno por 2 a 0 para a Universidad Católica, equipe comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes, ex-Botafogo.

SÃO PAULO X COBRESAL (CHL)

Libertadores-2024 – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 10/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e James Rodríguez; Erick, Calleri (André Silva) e Ferreira. Técnico: Thiago Carpini

COBRESAL: Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval; Navarro, Mesias, Munder e García (Valencia); Diego Coelho, Lezcano. Treinador: Gustavo Huerta

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: John Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.