Racing-ARG x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O RB Bragantino vai até a Argentina para encarar o Racing, nesta quarta-feira (10), às 21h30, em Avellaneda, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Aliás, a partida vale a liderança da chave. Afinal, o Massa Bruta estreou com vitória em casa diante do Coquimbo Unido, por 1 a 0. Por outro lado, o time argentino visitou o Sportivo Luqueño e também saiu com o triunfo, este por 2 a 0.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Star+.

Como chega o Racing

A estreia do Racing na Copa Sul-Americana foi das melhores, com vitória fora de casa sobre o Sportivo Luqueño. Os argentinos terá agora seu primeiro compromisso como mandante na competição, para tentar se colocar na liderança da chave e dar passos para tentar a classificação. Aliás, para o embate contra o Massa Bruta, o técnico Gustavo Costas ainda não tem definido o time que entrará em campo, mas também não tem desfalques. Assim, a tendência é que ele repita a escalação da primeira partida no torneio continental.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta também estreou com vitória, ao bater o Coquimbo Unido por 1 a 0. Assim, em sua primeira partida for de casa, os brasileiros encaram a missão de também buscar saltar na frente da tabela e se colocar como candidatos à vaga na sequência da competição. Para o embate, o técnico Pedro Caixinha terá a volta de Mosquera, este recuperado de problemas de ordem muscular. Contudo, Lucas Evangelista, Lincoln, Helinho e Nathan Camargo seguem fora dos planos do treinador para enfrentar o Racing.

RACING-ARG X RB BRAGANTINO

2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana

Data e horário: 10/4/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: El Cilindro, Buenos Aires (ARG)

RACING: Arias; Di Cesare, Colombo e García Basso; Solari, Almendra, Zuculini e Mura; Quintero, Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Eric Ramires e Jadsom; Eduardo Sasha, Vitinho e Mosquera Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Terrealba (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

