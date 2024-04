Guardiola, sobre City x Real: ‘Imagino que tenham se divertido’

Empate em 3 a 3 entre Real Madrid e Manchester City encantou o mundo nesta terça (9) - (crédito: Foto: Pierre Philippe Marcou / AFB via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Pep Guardiola viu de maneira positiva o empate em 3 a 3 do Manchester City com o Real Madrid, nesta terça-feira (9), em Madrid, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na entrevista coletiva após a partiad, o treinador da equipe inglesa admitiu ter respirado aliviado, mas ressaltou que confia em fechar a eliminatória na próxima quarta, no norte da Inglaterra.

“Imagino que as pessoas se divertiram. É o que acontece quando há um jogo com seis gols. É impossível controlar as transições do Madrid, perdemos bolas com jogadores muito confiáveis com a bola, muitas perdas. Sabemos que o Madrid neste campo nunca desiste. Por isso jogamos muito bem, fomos gerando cada vez mais perigo e conseguimos marcar dois golaços”, analisou.

Guardiola critica gramado do Bernabéu

Ademais, o técnico não poupou elogios ao Real Madrid: “A sensação que tenho é que, por melhor que você jogue, o Madrid vai te pegar. Isso é o que senti e mentalmente aceitei. Sabia que ia acontecer. O melhor foi que, mesmo quando estávamos perdendo, controlamos o jogo. O talento dos jogadores fez a diferença, olhe o golaço que o Valverde fez”.

Se algo não deixou o lado desportista de Guardiola satisfeito, foi o gramado. Por mais de uma vez durante a entrevista, o espanhol fez críticas às condições do campo. Na mais contundente delas, citou nominalmente o presidente merengue.

“O estádio ficou espetacular, mas agora o Florentino (Pérez) tem que cuidar do gramado. Que o presidente não se sinta mal, é um estádio impressionante, uma obra incrível. Não pisei no gramado hoje, meus jogadores que me disseram. Mas que as pessoas não levem a mal, porque joguei aqui muitas vezes e sempre tinham um tapete. Agora não está assim, mas o estádio é espetacular”, finalizou.

