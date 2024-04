Atlético de Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Griezmann e Brandt podem decidir para seus clubes - (crédito: Foto: Javier Soriano e Ina Fassbender/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar em busca da vaga entre os quatro melhores da Uefa Champions League 2023/24. Afinal, nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund pelo jogo ida das quartas de final do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da TNT e da HBO Max a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid

Os espanhóis chegam às quartas de final depois de classificação emocionante nos pênaltis sobre a Inter de Milão. Dessa forma, o time de Diego Simeone sabe que não terá vida fácil na busca por uma vaga nas semifinais.

Como chega o Borussia Dortmund

Os alemães tiveram missão um pouco mais fácil nas oitavas de final e eliminaram o PSV. Agora, contudo, o buraco será mais fundo. O time de Ediz Terzic, porém, espera levar a eliminatória para decidir em casa com apoio do torcedor.

ATLÉTICO DE MADRID X BORUSSIA DORTMUND

Uefa Champions League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: 10/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Witsel e Samuel Lino; De Paul, Koke e Marcos Llorente; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Emre Can, Sancho, Brandt e Adeyemi; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Giorgio Peretti (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

