Cruzeiro anuncia Fernando Seabra como novo técnico para a temporada

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (9), Fernando Seabra como o seu novo treinador. O profissional, que estava no comando do Red Bull Bragantino II, acertou sua transferência para o clube mineiro, conforme o Jogada10 confirmou mais cedo.

Ele substitui Nicolás Larcamón, demitido pelo clube mineiro na última segunda-feira, e assina vínculo vai até o fim de 2024.

Com passagem pela base da Raposa, o treinador faturou o bicampeonato estadual no sub-20 (2022/23) e a Copa do Brasil em 2023. Também liderou a equipe ao vice-campeonato da Copinha deste ano.

Seabra, de 46 anos, encerrou a temporada passada como comandante do time principal ao lado de Paulo Autuori. Na ocasião, a diretoria celeste tinha acabado de demitir Zé Ricardo.

Na tarde desta terça, o novo técnico já dirigiu as atividades voltadas para o próximo jogo, contra o Alianza Petrolera (COL). O duelo ocorre nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

