Romero quebra recorde e desabafa: ‘Tem gente que não acredita’

Romero chegou aos 55 gols com a camisa corintiana - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O atacante paraguaio Ángel Romero foi o grande destaque da goleada do Corinthians em cima do Nacional-PAR, por 4 a 0, nesta terça-feira (9). O jogador, aliás, bateu um recorde histórico: isolou-se como o maior artilheiro estrangeiro da história do Timão. Com seus dois gols, chegou a 55, ultrapassando de vez o peruano Paolo Guerrero, que tem 53.

Mas, depois da partida, o paraguaio desabafou sobre as críticas que recebeu ao longo dos últimos tempos. Assim, destacou a força de vontade que teve e o apoio da família para fazer valer a chamada raça guarani.

“Fico feliz com a marca, é um objetivo cumprido, a gente trabalha para isso. Minha família sempre acreditou no meu trabalho, têm pessoas que não acreditam, mas você sempre tem que confiar em si mesmo. Senão, é difícil. Sempre trabalho para melhorar a cada dia, comecei bem o ano e agradeço aos meus companheiros porque, sem eles, essa marca seria impossível”, disse o atacante, comemorando ainda a marca histórica que conquistou:

“Fico feliz de poder ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. É uma marca muito importante para mim, vindo do Paraguai, que é um país sem muitos habitantes, que é pobre e por tudo que está acontecendo lá. Mas lutamos, sempre temos essa raça paraguaia e hoje demonstrei isso”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.