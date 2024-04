Fluminense vence e lidera seu grupo na Libertadores-2024

Marquinhos chuta para fazer o golaço que abriu o placar para o Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense assumniu a liderança do Grupo A da Libertadores-2024. Afinal, venceu o Colo Colo na noite desta terça-feira (9/4) no Maracanã por 2 a 1, pela segunda rodada da competição. O Tricolor teve altos e baixos, se saindo bem no ataque, mas falhando na defesa e levando sustos. Mas fez a festa da torcida. Marquinhos, foi o cara. Fez um golaço no início do jogo e deu o passe para Cano garantir a vitória na etapa final. O gol do Colo Colo foi de Paiva.

O Fluminense vai aos quatro pontos, deixando o Colo Colo, com três. O grupo se completa com Alianza Lima (um ponto) e Cerro Porteño (zero) que se enfrentam nesta quarta-feira, em Assunção no Paraguai.

Flu marca logo de cara. Mas cede empate

O cartão de visitas do Fluminense não poderia ser melhor. Aos quatro minutos, no seu tradicional toque de bola saindo da marcação alta do Chile, após 20 passes com a presença de quase todo o time, Marquinhos recebeu pela direita. Assim, cortou para dentro da área e chutou fortemente para fazer uma pintura de gol. Com melhor técnica, o Fluminense dominava o jogo. Contudo, o Colo Colo conseguia encaixar alguns contra-ataques e chegava com perigo em chuveirinhos. Enfim, aos 16, Leo Gil, ao cobrar escanteio, encontrou Paiva livre, num erro infantil da defesa do Flu: tudo igual.

O Fluminense não perdeu o foco e seguiu buscando o gol. Desse modo, Marcelo quase fez um golaço ao pegar de primeira, de fora da área, após cobrança de escanteio de Ganso. Pouco depois, Ganso deu um passe para Lima, que estava bem colocado e chutou com perigo.

Cano põe o Fluminense na frente

No segundo tempo, o Fluminense voltou com o atacante Lelê no lugar do zagueiro Felipe Melo. André ficou como zagueiro ao lado de Martinelli. Deu certo, pois Lelê, mais próximo de Cano, fez o goleador, muito isolado, passar a aparecer. E foi Cano que escorou cruzamento de Marquinhos para fazer 2 a 1. Dois minutos depois, Cano perdeu grande chance. Poderia matar o jogo, que ficou tenso quando o Colo Colo partiu para cima. Os chilenos chegaram a fazer um gol, com Zavalla. Mas Paiva, pouco antes no lance colocou a mão na bola. Aos 37, Wiemberg – que tinha amarelo – levou vermelho. Com dez, o Colo Colo nção deixou de assustar. No último lance, Paiva quase marcou, mas Felipe Andrade salvou. Enfim, vitória tricolor.

FLUMINENSE 2X1 COLO-COLO (CHL)

Libertadores-2024 – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data: 9/4/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 44.457

Público pagante: 41.507

Renda: R$ 2.202.621,02

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Lelê, Intervalo, e depois, Antonio Carlos, 43’/2ºT), Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias, 47’/2ºT) e Ganso (Terans, 34’/2ºT); Marquinhos, Arias e Cano (Felipe Andrade, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

COLO-COLO: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil e Arturo Vidal; Carlos Palacios (Pizarro, 44’/2ºT), Guillermo Paiva (Gutierrez, 40’/2ºT) e Marcos Bolados (Zavalla, 20’/2ºT). Treinador: Jorge Almirón

Gols: Marquinhos, 4’/do 1ºT (1-0); Paiva, 18’/1ºT (1-1); Cano, 6’/2ºT (2-1)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Antoni Garcia (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Felipe Melo (FLU); Vidal, Wemberg (COL)

